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مع بداية فصل الخريف والعودة للمدرسة.. إزاى تستعد لموسم الإنفلونزا ؟

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:23 ص
مع بداية فصل الخريف والعودة للمدرسة.. إزاى تستعد لموسم الإنفلونزا ؟ ازاى تستعد لموسم الانفلونزا ؟؟
كتبت أمل علام

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قال موقع" Health"، إن موسم الأنفلونزا مزعج لكثير من الأسر، بسبب أدوار البرد ومرض الانفلونزا ، الأمر الذي يجعل من فصلي الخريف والشتاء غير مرحب بهما .

الانفلونزا ترتبط بفضل الشتاء
الانفلونزا ترتبط بفضل الشتاء

وأضاف الموقع إن الطريقة الوحيدة للتغلب على موسم الأنفلونزا بسلام، هي الحصول على لقاح الأنفلونزا، حتى لا تكون من ضمن مئات الآلاف من الأميركيين الذين يدخلون المستشفى كل عام بسبب الأنفلونزا"، بينما تختلف فعالية لقاح الأنفلونزا من سنة إلى أخرى، وجدت دراسة عام 2018 أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن لقاح الأنفلونزا قلل من خطر دخول البالغين إلى وحدة العناية المركزة بنسبة 82 %، وهذا أمر كبير للغاية.

 وأكد موقع "Health"، إنه من أجل معرفة متى يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا لتحمى نفسك منها، عليك أن تعرف متى يبدأ موسم الأنفلونزا فعليًا، ومدة استمراره، ومتى يكون ذلك مهمًا للغاية، حيث أن تطعيم الأنفلونزا متاح للجميع.

التطعيم ضرورى لتجنب المضاعفات
التطعيم ضرورى لتجنب المضاعفات

لماذا تزداد الاصابة بالأنفلونزا خلال شهور البرد؟

بالطبع، طبيعة أشهر الشتاء مختلفة في كل بلدان العالم وبصفة عامة، فإن الأنفلونزا تحب أجواء الشتاء أكثر، حيث "إن الأنفلونزا مرض تنفسي معدي، ويعيش فيروس الأنفلونزا فترة أطول في الهواء الأكثر برودة وجفافًا،كما يحتمل أن يتجمع الناس داخل منازلهم خلال أشهر الشتاء وذهاب الطلاب إلى المدارس، والحصول على أجازات أقل، حيث أن التجمعات فى المدارس، وغيرها من الأماكن، و الاتصال الوثيق يمكن أن يساعد في انتشار الفيروس.

امنع الاصابة بالوقاية
امنع الاصابة بالوقاية

 متى يجب أن أحصل على لقاح الأنفلونزا وكم سيستمر؟

كل عام، يصبح لقاح الأنفلونزا متاحًا في أواخر شهر سبتمبر ويبدأ في تناول اللقاح حتى نهاية اكتوبر  

توصيات مركز السيطرة على الأمراض..

يوصى مركز السيطرة على الأمراض على بعض التوصيات الرائعة حول موعد الحصول على لقاح الأنفلونزا، حيث يجب على كل شخص عمره 6 أشهر أو أكبر وقادر على الحصول على التطعيم في نهاية أكتوبر للحصول على أقصى درجات الحماية عندما يبدأ موسم الأنفلونزا، ، لأنه يستغرق بعض الوقت حتى ينطلق لقاح الأنفلونزا فعليًا، "بعد التطعيم، قد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للأجسام المضادة التي تحمي من الإصابة.


الانفلونزا

موسم الانفلونزا

الاستعداد لموسم الانفلونزا

الاصابة بالانفلونزا

الوقاية من الانفلونزا

فصل الشتاء

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