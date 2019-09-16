مصطلحات اقتصادية.. ما هى الموانئ الجافة وما أهميتها للاقتصاد؟

كتب: مدحت عادل

تشهد منظومة النقل فى مصر تطورات إيجابية على مستوى التخطيط والتنفيذ فى السنوات الماضية، وتحتل منظومة نقل البضائع أولوية كبيرة مؤخرا، من أجل تعظيم القيمة المضافة للقطاع فى الفترة المقبلة، والتوسع فى إنشاء الموانئ الجافة ومنها الميناء الجاف بمنطقة السادس من أكتوبر الصناعية، فما هو الميناء الجاف؟ وما أهميته للمناطق الصناعية؟

الميناء الجاف

يعتبر الميناء الجاف هو مساحة يتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال فى الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، ويتوافر فى هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع.

أهمية الميناء الجاف

تلعب الموانئ الجافة دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وتتبنى وزارة النقل خطة شاملة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، حيث وضعت الوزارة مستهدفات لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

وتراعى خطة وزارة النقل توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وهذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية موزعة بين مدن السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة بنى سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة.