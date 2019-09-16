سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصطلحات اقتصادية.. ما هى الموانئ الجافة وما أهميتها للاقتصاد؟

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:00 ص
مصطلحات اقتصادية.. ما هى الموانئ الجافة وما أهميتها للاقتصاد؟ ميناء 6 اكتوبر الجاف - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منظومة النقل فى مصر تطورات إيجابية على مستوى التخطيط والتنفيذ فى السنوات الماضية، وتحتل منظومة نقل البضائع أولوية كبيرة مؤخرا، من أجل تعظيم القيمة المضافة للقطاع فى الفترة المقبلة، والتوسع فى إنشاء الموانئ الجافة ومنها الميناء الجاف بمنطقة السادس من أكتوبر الصناعية، فما هو الميناء الجاف؟ وما أهميته للمناطق الصناعية؟

الميناء الجاف

يعتبر الميناء الجاف هو مساحة يتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال فى الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، ويتوافر فى هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع.

أهمية الميناء الجاف

تلعب الموانئ الجافة دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وتتبنى وزارة النقل خطة شاملة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، حيث وضعت الوزارة مستهدفات لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

وتراعى خطة وزارة النقل توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وهذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية موزعة بين مدن السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة بنى سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة. 


ميناء جاف

وزارة النقل

الجمارك

الاقتصاد المصري

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقل تدرس عروض تنفيذ أول ميناء جاف بـ6 أكتوبر.. وتحديد الفائز قبل نهاية العام

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 02:09 ص

"نقل النواب" توصى بتوجيه الدعم المالى لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:00 ص

"النقل": تحديد الشركة المنفذة لأول ميناء جاف لإعادة توزيع البضائع قبل نهاية العام

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:00 ص

المالية: تنافس 3 تحالفات عالمية لإنشاء ميناء جاف لخدمة منطقة أكتوبر الصناعية

الأحد، 10 فبراير 2019 09:27 ص

وزارة النقل: تحديد الفائز بتنفيذ أول مشروع ميناء جاف بمصر خلال شهر

الجمعة، 11 يناير 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة