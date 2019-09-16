مصر للطيران تُعلن عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز مع شركة يونايتد الأمريكية

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت مصر للطيران عن تفعيل اتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة يونايتد الأمريكية العضو في تحالف ستار، حيث تتيح الاتفاقية لعملاء مصر للطيران حجز تذاكرهم إلى كل من بوسطن وسان فرانسيسكو و لوس انجلوس و شيكاغو عبر مطار واشنطن اعتبارا من اليوم، ويأتي ذلك استمرارًا لخطة التوسع التي تتبعها الشركة الوطنية.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة حريصة على توسيع نطاق شبكة خطوطها في قارة أمريكا الشمالية خاصة بعد افتتاح مصر للطيران لخط مباشر إلى واشنطن في شهر يونيه الماضي، بما يوفر التكامل لشبكة خطوط مصر للطيران."

ومن جانبه، صرح الطيار، أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه "يمكن للعملاء المسافرين إلى نقاط المشاركة بالرمز الاستمتاع بالسفر من القاهرة إلى واشنطن على أحدث طائرات مصر للطيران من طراز الدريملاينر B787-9 والتي توفر مقاعد Super Diamond Full Flat Bed Seats بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع الدرجات وكذلك توفر خدمات الانترنت واي فاي وخدمات التجوال وقنوات تليفزيونية إخبارية من خلال خدمة Live TV للاستمتاع بتجربة سفر مميزة."

من الجدير بالذكر، أنه يمكن لعملاء مصر للطيران الأعضاء ببرنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus الاستفادة بمميزات برنامج المسافر الدائم على رحلات المشاركة بالرمز والتي من بينها اكتساب واستخدام أميال السفر بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي يمكن التعرف عليها عن طريق الموقع الإلكتروني egyptairplus.com، كما يمكن لعملاء المستوى الذهبي Star Alliance Gold الاستفادة بالعديد من المميزات ومن بينها الدخول إلى أكثر من 1000 استراحة من استراحات تحالف ستار حول العالم وكذلك أولوية الصعود إلى الطائرة والعديد من المميزات الأخرى التي يوفرها تحالف ستار لعملائه.

وكذلك فإن الرحلات إلى كل من بوسطن و سان فرانسيسكو و لوس انجلوس متاحة للحجز والسفر على القنوات البيعية المختلفة لمصر للطيران اعتبارًا من اليوم، بينما يمكن للعملاء الراغبين في السفر إلى شيكاغو حجز تذاكرهم اعتبارًا من اليوم والسفر اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل.