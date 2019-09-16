سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع مسن فى حادث تصادم بمدينة كفر شكر بالقليوبية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:28 م
مصرع مسن فى حادث تصادم بمدينة كفر شكر بالقليوبية إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى مسن مصرعه أثناء قيادته دراجه نارية إصطدمت مع سيارة ملاكى أمام مدخل مدينة كفر شكر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى لاتخاذ اللازم.
 
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد مصرع مجاهد . م . ش 75 سنة مقيم بقرية كفر مروان إحدى قرى المدينة أثناء قيادته دراجة نارية إصطدمت بسيارة ملاكى ماركة رقم 639 ص . ص . ف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر.
 
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن السيارة إصطدمت بالدراجة النارية أمام مدينة كفر شكر فى إتجاه مدينة المنصورة، وتم تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


كفر شكر

مصرع

امن القليوبية

تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة