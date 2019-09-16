مصرع مسن فى حادث تصادم بمدينة كفر شكر بالقليوبية

لقى مسن مصرعه أثناء قيادته دراجه نارية إصطدمت مع سيارة ملاكى أمام مدخل مدينة كفر شكر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد مصرع مجاهد . م . ش 75 سنة مقيم بقرية كفر مروان إحدى قرى المدينة أثناء قيادته دراجة نارية إصطدمت بسيارة ملاكى ماركة رقم 639 ص . ص . ف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن السيارة إصطدمت بالدراجة النارية أمام مدينة كفر شكر فى إتجاه مدينة المنصورة، وتم تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.