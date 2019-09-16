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مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة ترجح انطلاق هجوم أرامكو من داخل إيران

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:47 م
مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة ترجح انطلاق هجوم أرامكو من داخل إيران أرامكو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، لها أن مسؤول أمريكى قال إن الولايات المتحدة ترجح انطلاق هجوم أرامكو من داخل إيران، وذلك نقلا عن سي أن أن.

وكانت جماعة الحوثى اليمنية أعلنت السبت الماضى، مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتى نفط لأرامكو.

وأوردت رويترز قبل أيام أن أرامكو التى تديرها الدولة كانت تخطط لطرح واحد بالمئة من أسهمها فى بورصة الرياض قبل نهاية العام الحالى و1% أخرى فى 2020.

وبناء على قيمة مفترضة تبلغ تريليونى دولار ترغب أرامكو السعودية فى تحقيقها، فإن قيمة طرح واحد بالمئة ستبلغ 20 مليار دولار.

 


السعودية

امريكا

ارامكو

تفجيرات النفط

ايران

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