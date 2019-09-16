مركز تحديث الصناعة يعقد ندوة لمبادرات تطوير قطاع الحرف اليدوية

كتب – إسلام سعيد

قال الدكتور عمرو طه رئيس مركز تحديث الصناعة، التابع لاتحاد الصناعات المصرية ، أن المركز خصص منذ عام 2006 برنامجاً لدعم التجمعات الحرفية والإبداعية في مصر، من خلال تقديم العديد من الخدمات لهذه التجمعات مثل خدمات الدعم الفني والتطوير والتدريب الحرفي والإداري.

وأضاف فى بيان، أن المركز قد أطلق برنامجا جديداً في عام 2015 تحت مسمي "كريتيف إيجيبت"، والذي يهدف إلي تقديم الدعم التسويقي للحرفيين والمصممين المصريين بكافة أنحاء الجمهورية، بهدف عرض من خلال منتجات يدوية تتميز بجودة عالية و تصميمات مبتكرة لأكثر من 5000 منتج للعديد من الحرف المصرية اليدوية.

وأشار إلى المنتجات المعروضة فى " كريتيف إيجيبت" منها النحاس والزجاج والخزف والمنسوجات والمرمر والأخشاب وغيرها، والتي يتم الحصول عليها من 107 مورد منهم 40 تجمع صناعي في 17 محافظة مختلفة ، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لأكثر من 10,000 حرفي مصري.

وناقش عمرو طه، خلال ندوة مبادرات تطوير قطاع الحرف اليدوية وكيفية التنسيق بينها لتحقيق النتائج المستهدفة، والتحديات التي تواجه التسويق بعرض الرؤية التسويقية الفريدة "لكريتيف إيجيبت" والأسباب التي أدت إلي تدخل مركز تحديث الصناعة في العملية التسويقية، والتي من أبرزها تراجع القطاع السياحي واعتماد الحرف اليدوية عليه بنسبة تصل إلى أكثر من 80% مما أدى لترك الكثير من الحرفيين ورواد الأعمال للمهنة.

وقد جاءت توصيات الندوة بضرورة تبني إطار مؤسسي واضح المعالم بتشكيل مجلس أعلى يضع إطار واضح لقطاع الحرف اليدوية يحدد طبيعة الأدوار والعلاقات بين الوزرات والمؤسسات والبرامج المختلفة وتتحقق فيه الحوكمة الكاملة، وضرورة مراعاة أن يكون التمويل والدعم لهذا القطاع موجهاً حسب الاحتياج وحسب طبيعة كل مؤسسة أو مشروع المطبقاً.