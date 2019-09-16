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مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:56 ص
مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة
كتب أسامة عبد الحميد

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الحالى يستفيد منها 216 متدرب منها 3 دورات جديدة تنفذ لأول مرة، الأولى هى تنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم، وتركز الدورة الثانية على تنمية مهارات العاملين والمديرين بإدارات تنفيذ الاحكام فى مجال مخالفات البناء والإزالات والشئون القانونية فى مجال مواجهة مخالفات المبانى، أما الدورة الثالثة فتأتى فى إطار تنشيط السياحة فى المحافظات وتهتم بتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة إضافة الى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية بالمحافظات، يأتى هذا فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية بالارتقاء بمهارات العاملين بالمحليات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتدريب العاملين سواء بالديوان العام أو المحافظات فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتعلم مهارات وعلوم جديدة خاصة القيادات الوسطى فى المحليات وتأهليهم لتولى المناصب القيادية فى المحافظات ، موضحاً أنه تم وضع شروط تضمن استفادة العاملين فى الوحدات المحلية القروية والمراكز والمدن والأحياء من الدورات، وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله .

وأشار الوزير الى استمرار خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة حتى يونيو 2020 ،موضحاً أن المركز ينفذه خلال الخطة 123 دورة تدريبية منها 111 حقيبة تدريبية جديدة على مدار 148 أسبوع تدريبي بمعدل 4 دورات أسبوعياً على التوازى، وقال أن عدد ساعات التدريب فى الاسبوع للدورة الواحدة 33 ساعة ، وتم نشر خطة التدريب بأكثر من وسيلة لضمان وصولها لجميع العاملين فى الادارة المحلية وحتى مستوى القرية وتعظيم دور الموارد البشرية فى المحافظات فى حسن اختيار المرشحين .

 

 

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة (1)
مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة (1)

 

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة (2)
مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة (2)

 

 

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة (3)
مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة (3)

 


التنمية المحلية

مركز التنمية المحلية للتدريب

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة

دورات تدريبية

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