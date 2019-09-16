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مرصد الكهرباء: 15 ألف و950 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:35 م
مرصد الكهرباء: 15 ألف و950 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأحد 28 ألف 600 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الاثنين 28 ألف 700 ميجا وات.
 
وتوقع الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 15 ألف 950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
 
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصعيد

نقل الكهرباء

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