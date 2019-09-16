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مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومؤسسة "أناليند" الأورومتوسطية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:41 م
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومؤسسة "أناليند" الأورومتوسطية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أ ش أ

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وقع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم بين الجامعة ومؤسسة "أناليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات وذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، اليزابيث جيجو رئيسة المؤسسة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى ترسيخ سبل التعاون المشترك بين مؤسسة "أناليند" والأمانة العامة فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المشتركة وتكثيف جهودهما المشتركة الرامية إلى تعزيز مفهوم المواطنة العالمية ودعم الحوار الثقافى والتواصل الحضارى، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمى وتعزيز ثقافة السلام المستدام والتصدى لظواهر الإرهاب والتطرف والتعصب والتمييز العنصرى.

وذكر المصدر أن المذكرة تتضمن تنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللقاءات الحوارية المشتركة، وتنسيق الزيارات المتبادلة والمنتظمة بين المسؤولين لدى المنظمتين بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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