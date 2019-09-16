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مدير صحة بالقليوبية: تشغيل مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب بشبرا الخيمة قريبا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:11 ص
مدير صحة بالقليوبية: تشغيل مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب بشبرا الخيمة قريبا وكيل صحة القليوبية أثناء تفقدة مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب
القليوبية - إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب، والكائن فى شبرا الخيمة للوقوف على تجهيزاته والاشتراطات الصحية وتوافر الأطقم الطبية المدربة قبل بدء العمل به، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بالمتابعة الدائمة للمستشفيات العامة والخاصة للوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات الطبية.

وأوضح مدير صحة القليوبية، أن مستشفى الناس لجراحات القلب ورعايته يتكون من ثلاث مبانى مساحة المبنى الواحد 4000متر، سعة المبنى 135 سرير، والمرحلة أولى عبارة عن تشغيل عدد طوابق المبنى ثلاث طوابق بالإضافة إلى بدرون سعة 46 سرير.

وأكد، أنه يوجد بالبدرون غرف المغسلة والتعقيم والمطبخ والكافتيريا وحجرة النفايات جميعها على أعلى مستوى من التجهيزات، أما الدور الأول فمجهز للاستقبال والطوارىء والعيادات التى بلغ عددها 16 عيادة ما بين عيادات القلب وعيادة الأسنان ومعمل التحاليل وبنك الدم وقسم للأشعة العادية والمقطعية والرنين.

وأشار، إلى أن المستشفى تضم جهاز الأشعة المقطعية هو أحدث الأجهزة التى وصلت إلى مصر، متعدد المقاطع ويتميز بسرعته الفائقة فى تصوير أشعة القلب وبجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعى حماية للأطفال الصغار وصحتهم، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية، أما جهاز الرنين المغناطيسى فهو الفريد من نوعه فى الشرق الأوسط.

وتابع، أن الدور الثانى فى هذا الصرح الطبى معد للإقامة سعة 16 سرير، أما الدور الثالث ففيه وحدة قسطرة القلب و2حجرة عمليات جاهزة للتشغيل وغرف الرعاية عبارة عن 15 سرير رعاية قلب و15 رعاية عادية، مشيرا إلى أنه تم تدريب 30 من أمهر وأكفأ الأطباء و70 من أفضل فرق التمريض استعداداً لبدء العمل بالمستشفى الخيرى التى تقدم خدماتها لجميع المرضى بالمجان 100% وفقًا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية.

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (1)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (2)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (3)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (4)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (5)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (6)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (7)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (8)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

مستشفى الناس الخيرى بالقليوبية (9)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس الخيرى لجراحات القلب

 

 


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