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مدير المرور يتفقد الطرق السريعة.. ويشدد على تأمين رحلات المواطنين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:55 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة.. ويشدد على تأمين رحلات المواطنين حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تفقد اللواء علاء متولى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الأثنين، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.
 
ووجه اللواء علاء متولى، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
 
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
 
 
 

مدير المرور يتفقد الطرق

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الطرق السريعة

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