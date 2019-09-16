مدن جامعة عين شمس تبدأ استقبال الطلاب المقبولين لإجراء تحليل المخدرات

بدأت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد، لإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

وبدأ الكشف الطبى وفق الجداول المعلنة للطالبات فقط ويستمر حتى 19 سبتمبر الجارى، بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة.

ويبدأ الكشف الطبى على الطلبة "بنين" بداية من 22 سبتمبر الجارى ويستمر حتى 26 سبتمبر، بالمدينة الجامعية طلبة "بنين".

وكشفت جامعة عين شمس أن الكشف الطبى يبدأ من التاسعة صباحا، لافتة إلى أنه بعد يوم 26 سبتمبر، يتوجه الطلاب المتخلفون عن مواعيد الكشف الطبى المعلنة لمقر الإدارة العامة للشئون الطبية بعبده باشا بالعباسبة.



