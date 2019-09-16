محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الإمارات

وكالات

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، العزاء في شهداء الإمارات ، علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي راشد الطنيجي وناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني، وذلك خلال زيارة مجالس العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية في الفجيرة ومنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين.



وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهداء، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يلهم أهلهم جميل الصبر والسلوان.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن شهداءنا أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن أمنه واستقراره ومكتسباته ونصرة للحق والواجب، سيظلون أوسمة عز وفخر خالدة تزين صدور أبناء دولة الإمارات جيلاً بعد جيل».



وأضاف خلال تبادله الأحاديث مع أسر وذوي الشهداء: «أسر وذوي الشهداء مدرسة عظيمة جسدت منظومة القيم والوفاء والولاء والانتماء والبذل التي تربى عليها أبناء الوطن.. نعتز بهم.. وستبقى قصص شجاعة أبطالنا وقوة إرادة أسرهم تروى للأجيال بكل فخر».



رافق خلال تقديمه العزاء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهممن والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبين و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.