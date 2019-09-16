محافـظ المنوفية يبحث سبل تطبيق مشروع التحول الرقمى بالمحافظة

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماع لمناقشة بحث سبل تطبيق وتنفيذ مشروع التحول الرقمى بالمصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة، بحضور سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدير مديرية الطرق، ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات بالمنوفية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومسئول المراكز التكنولوجية بالديوان العام.



فى بداية الإجتماع تم مناقشة آلية سبل تنفيذ مشروع التحول الرقمى وتوصيل كابلات الفايبر للمصالح والهيئات الحكومية بهدف تحسين أداء الهيئات الحكومية والإرتقاء بالخدمات التى تقدمها المواطنين.



و أكد محافظ المنوفية على دعم التعاون التام بين المحافظة والشركة لتنفيذ خطة مشرع التحول الرقمى ورفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية بالمصالح الحكومية بالمحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الشركة والجهات المختصة بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التى من شأنها تنفيذ تلك المشروع، مشيراً إلى ضرورة العمل الجماعى وخلق ثقافة العمل بروح الفريق لضمان بناء دولة نصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وشدد محافظ المنوفية على أهمية مشروع التحول الرقمى وميكنة العمل بمختلف الجهات، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ وتطبيق وتطبيق الحوكمة الذى يمثل نقله نوعية فى القطاع التكنولوجى والتحسين المتواصل للآليات الخدمات المقدمة للمواطنين .