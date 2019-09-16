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محافظ كفر الشيخ :بنك وطنى بمنطقة مطوبس الصناعية وإنشاء منطقة خدمات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:11 ص
محافظ كفر الشيخ :بنك وطنى بمنطقة مطوبس الصناعية وإنشاء منطقة خدمات الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، سيتم إنشاء منطقة خدمات متكاملة فى المناطق الصناعية بمطوبس وبلطيم مع تدبير الأرض لتنفيذ منطقة الخدمات ووضع تصور معمارى متكامل لها، وإنشاء وحدة للحماية المدنية وتزويدها بسيارة مطافى ،وإنشاء نقطة إسعاف بكل من المناطق الصناعية بمطوبس وبلطيم، مع تدبير المبالغ مالية للإنشاء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، فى بيان أنه سيتم تشغيل بنك وطنى بمطنقة مطوبس الصناعية، لإنهاء المعاملات المالية للمستثمرين ولتخفيف العبء عنهم وإنهاء معاناة ظلت لسنوات، مؤكداً أنه هناك تسعير سارى ومعتمد من الهيئة العامة للتمنية الصناعية لثلاث قطع شاغرة بالمنطقة الصناعية بمطوبس وفقاً لطبيعة النشاط المستهدف إقامته، لطرحها على المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية طبقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017م، إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه قرر إصدار إنذار أخير لإلغاء تخصيص 9 قطع أراضي، لـ 9شركات بسداد مبلغ قيمة الأرض من توقيت التخصيص إلى الآن بمبلغ 500 جنيهاً لمتر المرافق، وإعطاء مدة شهر للسداد واتخاذ الاجراءات المساحية للأراضى وفى حالة عدم السداد يتم سحب الأرض وإعادة طرحها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه كلف الطب الوقائى بمكافحة الآفات والحشرات بالمنطقة الصناعية ببلطيم بالتعاون مع الجهات المعنية، كما كلف مدير مديرية الطرق، بإنشاء ووضع لوحات استرشادية لمداخل ومخارج المناطق الصناعية بالاتجاهين، طبقاً للاستندر العالمي، لتعريف قائدى السيارات بالاتجاهات والمداخل والمخارج بالمناطق الصناعية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انه يتم دراسة مقترحات المستثمرين، وإنهاء مشاكلهم بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد الوطنى، مشدداً على إستمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والمرافق بالمناطق الصناعية، وتذليل العقبات التى قد تواجه أصحاب المصانع خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظمية والفنية، وترميم وصيانة شوارع المنطقة ببلطيم، ومتابعة تنفيذ المرافق بمنطقة مطوبس الصناعية، وأنه شدد على توفير المياه طول الوقت دون انقطاع فى المنطقة الصناعية بمطوبس.

 

 

 


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محافظة

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