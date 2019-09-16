محافظ قنا: 2252 منتفعه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمى

قنا - وائل محمد

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" أمس الأحد بمدن" ابوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف" وتستمر حتى يوم الخميس المقبل .

اوضح الهجان ان اليوم الأول من المرحلة الثانية شهد تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 1891 سيده منهن 336 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 48 سيده ومتابعة حمل لعدد 85 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 8 سيدات فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 220 حالة ليصل أجمالي المنتفعات الى 2252 منتفعة مؤكدا على أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية تم تقديمها للمنتفعات مجانا .

من جانبه ذكر الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا ان المديرية تقوم بتنفيذ مبادرة أيامنا أحلي الإعلامية بالتوازي مع حملة حقك تنظمى والتى تستهدف تنفيذ ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادة ووسائل تنظيم الأسرة الفعالة وصحة الأم والطفل والتوقيت الأمثل للحمل وذلك تحت إشراف أطباء متخصصين فى التوعية.

جدير بالذكر ان المرحلة الأولى من الحملة تم تنفيذها الأسبوع الماضي بمدن "نجع حمادي، قنا، قفط، قوص، نقاده " وتم خلالها تقديم الخدمة والمشورة الطبية لعدد 30 الف و 581 سيده وصرف وسائل تنظيم الأسرة لعدد 21 الف و 797 حالة .