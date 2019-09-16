محافظ قنا: الكشف على 500 مواطن ضمن قافلة طبية بفرشوط

وأوضح "الهجان" ، أن القافلة الطبية يتم تنظيمها بالتعاون بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وهى تشمل 8 تخصصات طبية "باطنة ، جراحة ، عظام ، أسنان ، نساء وتوليد ، أطفال ، جلدية ، رمد " وتستهدف الكشف على 500 مواطن، مؤكدا أن القافلة تقدم خدمات الكشف والعلاج مجاناً وكذا إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتحويل الى المستشفى لاستكمال العلاج للحالات التي تتطلب ذلك.

وأضاف المحافظ، أننا نستهدف 8 قرى هي بلاد المال بحري وسمهود والحبيلات الغربية بمركز ابوتشت وقرى السمطا بحري وأبو مناع قبلي ونجع عزوز بمركز دشنا بالإضافة إلى قريتي نجع الحاج سلام والدهسة بمركز فرشوط باعتبارهم القرى الأكثر احتياجا بتلك المدن حيث ستساهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر بالقرى المستهدفة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في المشروعات الإنتاجية، لافتا إلى أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين بقريتي السمطا بحرى والحاج سلام خلال الفترة الماضية ومن المقرر تنظيم قوافل طبية مستقبلا بالقرى المتبقية .