سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: الكشف على 500 مواطن ضمن قافلة طبية بفرشوط

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:27 م
محافظ قنا: الكشف على 500 مواطن ضمن قافلة طبية بفرشوط اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية المجانية بوحدة صحة الأسرة بقرية الدهسة بمدينة فرشوط ، رافقه خلال الجولة حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح "الهجان" ، أن القافلة الطبية يتم تنظيمها بالتعاون بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وهى تشمل 8 تخصصات طبية "باطنة ، جراحة ، عظام ، أسنان ، نساء وتوليد ، أطفال ، جلدية ، رمد " وتستهدف الكشف على 500 مواطن، مؤكدا أن القافلة تقدم خدمات الكشف والعلاج مجاناً وكذا إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتحويل الى المستشفى لاستكمال العلاج للحالات التي تتطلب ذلك.

وأضاف المحافظ، أننا نستهدف 8 قرى هي بلاد المال بحري وسمهود والحبيلات الغربية بمركز ابوتشت وقرى السمطا بحري وأبو مناع قبلي ونجع عزوز بمركز دشنا بالإضافة إلى قريتي نجع الحاج سلام والدهسة بمركز فرشوط باعتبارهم القرى الأكثر احتياجا بتلك المدن حيث ستساهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر بالقرى المستهدفة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في المشروعات الإنتاجية، لافتا إلى أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين بقريتي السمطا بحرى والحاج سلام خلال الفترة الماضية ومن المقرر تنظيم قوافل طبية مستقبلا بالقرى المتبقية .

 

 


جولة محافظ قنا

محافظة قنا

قرية الدهسة

مركز فرشوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا: 2252 منتفعه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:54 م

محافظ قنا يستقبل وفد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:39 م

محافظ قنا: تشكيل لجان للمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:45 م

محافظ قنا: 13 مليون و489 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:01 م

محافظ قنا يتفقد قسم أورام الأطفال ويؤكد: نستهدف علاج 200 حالة سنوياً

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:31 م

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:54 م

محافظ قنا: 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بتكلفة مالية 90 مليون جنيه

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة