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محافظ دمياط تحيل مخالفات لجنة الزكاة للتضامن الاجتماعى لإتخاذ الإجراءات القانونية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:59 م
محافظ دمياط تحيل مخالفات لجنة الزكاة للتضامن الاجتماعى لإتخاذ الإجراءات القانونية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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أحالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخالفات مجلس إدارة لجنة الزكاة بالسنانية إلى وزارة التضامن الاجتماعى لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات، وإتخاذ ما تراه ضد حل مجلس إدارة الجمعية وتشكيل مجلس إدارة جديد

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت فى وقتا سابقا، أمراً إداريا رقم 4 لسنة 2019 بعدم السماح بإقامة أى قوافل طبية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، إلا بعد التأكد التام من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيالها، والتنسيق المسبق مع مديرية الصحة والتأكد من الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب ورئيس الوحدة الواقع بنطاقها المخالفة للتحقيق .

جاء هذا القرار بعدما ورد إلى محافظة دمياط من قيام الجمعيات الأهلية بتنفيذ عدد من القوافل الطبية بنطاق المراكز والمدن دون التنسيق مع المحافظة أو مديرية الشئون الصحية، والحصول على موافقة مسبقة، وما ورد من مديرية الصحة من وجود مخالفات ببعض القوافل الطبية التى تم تنفيذها

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أحالت واقعة قيام طبيب وصيدلانية بتوقيع الكشف الطبى على المرضى فى القافلة الطبية التى نظمتها لجنة الزكاة بالسنانية

 


محافظة دمياط

القوافل الطبية

احالة لجنه الزكاه للتحقيق

حل مجلس ادارة لجنة الزكاة بالسنانية للتحقيق

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