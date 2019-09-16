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محافظ دمياط تبحث مع نائب سفير الهند تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:44 م
محافظ دمياط تبحث مع نائب سفير الهند تعزيز التعاون المشترك جانب من اللقاء
دمياط عبده عبد البارى

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الاثنين، الدكتور فينود باهاد نائب سفير دولة الهند بالقاهرة والملحق التجارى بها، وذلك فى إطار زيارته اليوم لمحافظة دمياط.

وتناول اللقاء الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، النائب محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية و عددا من القيادات بالغرفه التجارية، مناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحبت محافظ دمياط بهذا اللقاء الذى يهدف الى تعميق العلاقات الاقتصادية بين دولة الهند ومحافظة دمياط و التعرف عن قرب على أهم المقومات التى تتمتع بها دمياط لتعزيز التجارة والصناعة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهم المشروعات القومية الضخمة المقامة على ارضها " مدينة دمياط للأثاث" والذى يهدف إلى دعم صناعة الأثاث بالمحافظة وإعادتها كأحد المدن الرائدة فى هذه الصناعة بالإضافة إلى التسويق والترويج لمنتجات صغار الصناع ووضعها على خريطة التصدير العالمية ، لافتة إلى المميزات التى تتمتع بها المدينة حيث تبعد عن ميناء دمياط بمسافة 12كم وكذلك حصول منتجات المدينة على شهادة جودة من مركز تكنولوجيا الأثاث التابع الى وزارة الصناعة بالإضافة أيضاً الى وجود أراضى مخصصة لإنشاء مصانع للصناعات التكميلية.

كما أضافت الدكتورة منال عوض تمتع دمياط بمقومات سياحية فريدة خاصة مع موقع مدينة راس البر عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن وجود مساحات بها للتوسع فى الاستثمار السياحى.

ومن جانبه توجه نائب سفير دولة الهند بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط على حفاوة الاستقبال وترحيبها بمد جسور التعاون بين البلدين، كما اثنى على جهود المحافظ لدعم مسابقة " لمحات من الهند" والتى أُقيمت على أرض دمياط العام الماضي وحرصها على توطيد العلاقات الثقافية، كما أكد حرص دولة الهند على التواصل مع الغرف التجارية بالمحافظات للتعرف على المقومات الصناعية والتجارية بها.

وأشار إلى مجموعة من المشروعات الهندية المقامة على أرض مصر والتى تبلغ استثماراتها 3.3 مليار دولار هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية التى تقدمها دولة الهند ITEC لـ 200 شخص من مصر سنويا والتى تغطى مجالات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى و تعليم اللغة الانجليزية مؤكدا حرص السفارة على تلقى الترشيحات من المحافظات و تغطية كافة تكاليف السفر من قبل الدولة الهندية بعد استيفاء الشخص جميع الشروط والاختبارات، وأشار أيضاً إلى خط الائتمان الهندى والذى يقدم قروض ميسرة لتمويل المشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض مصر.

 

 

 

 


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