محافظ بني سويف: 23 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن العام الدراسى الجديد سيشهد دخول 23 مدرسةجديدة "إنشاء جديد،توسعات،إحلال كلى وجزئى " إلىالمنظومة التعليمية لتخفيض كثافة الفصول، بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة 70 مدرسة أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب،فيما يتم حاليا تنفيذ خطة العام المالى الحالى والتى تشمل 47 مدرسة منهم 26 مدرسة توسعات، و21 مدرسة إنشاء جديد واحلال كلى، مشيرا إلى أنه وجه بعمل حواجز حول المبانى والملحقات الجارى إنشاؤها بالمدارس التى يتم تنفيذ التطوير بها بالتزامن مع انتظام العملية التعليمية بها، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، لافتا أن تلك المدارس سوف تضاف إلى مايزيد عن2100مدرسة قائمة بالفعل وجاهزة لاستقبال مايقرب من 800 ألف طالبًا وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم الإثنين بكل من اللواء عصام العلقامى السكرتيرالعام،واللواء حسام حمودة السكرتيرالعام المساعد، محمد حسام وكيل وزارة التريية والتعليم، والمهندس عمر عبد اللطيف مدير الأبنية التعليمية، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمراجعة الموقف النهائى لاستعدادت العام الدراسى الجديد، مطلع الأسبوع القادم فى المدارس بكامل طاقتها.

وخلال الاجتماع اطمأن محافظ بنى سويف على الموقف النهائى لاستقبال العام الدراسى الجديد،خاصة فيما يتعلق بالصيانة البسيطة والشاملة التى أجريت للمدارس،وكذا مراجعة الإجراءات المنفذة لتلافى الملاحظات التى رصدتها اللجان المشكلة فى هذا الشأن أثناء متابعتها الميدانية للمدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة،بالإضافة إلى مناقشة المدارس الجديدة المقرر دخولها الخدمة هذا العام،فضلا عن الخطوات والإجراءت التى قامت بها المديرية فى مجال توزيع المدرسين وسد النقص فى بعض هيئات التدريس ببعض المدارس من خلال الندب أو التعاقد مع مدرسين جدد عن طريق المساهمة المجتمعية،وموقف استلام الكتب والتغذية المدرسية.

وأكد محافظ بنى سويف على أهمية استقبال العام الدراسى الجديد بالجدية والتفانى فى العمل، مكلفا مسؤولى التعليم بضرورة توجيه المعلمين ومديرى المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية فى توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ بطريقة سهلة وميسرة، مشيرا إلى ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب.

بينما أكد وكيل وزارة التعليم على أن هناك متابعة يومية من قبل المديرية مع المخازن المركزية بالوزارة لاستلام الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية وتوزيعها على التلاميذ بداية من اليوم الأول للدراسة، مضيفا أنه تم اعتماد مبلغ 38 مليون و650 ألف جنيه للتغذية المدرسية يستفيد منها 4 مليون و300 ألف و475 تلميذا وتلميذة فى 1015 مدرسة، وتم التنبيه على مديرى المدارس بتجهيز غرف استلام الوجبات وتشكيل لجان الاستلام وذلك وفقا للاشتراطات الواردة من الوزارة فى هذا الشأن.

يذكر أن المحافظ تفقد اليوم عددا من المدارس للوقوف على الوضع النهائى لخطة الاستعدادات التى أعدتها المحافظة قبل أيام قليلة من استقبال العام الدراسى الجديد، حيث وجه بالمحافظ بسرعة تلافى بعض الملاحظات التى رصدها أثناء زيارتها الميدانى لتلك المدارس، موجها السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع التربية والتعليم وإدارات التفتيش ولجان المتابعة بالمحافظة بمراجعة شاملة ووافية لكافة المدارس.