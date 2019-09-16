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محافظ بنى سويف يمهل مسؤولى التعليم 48 ساعة لاستكمال تجهيزات المدارس

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:09 م
محافظ بنى سويف يمهل مسؤولى التعليم 48 ساعة لاستكمال تجهيزات المدارس المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، عدد من المدارس ببعض مراكز ومدن المحافظة اليوم الاثنين، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020، وشملت الزيارة عددا من مدارس المراحل التعليمية المختلفة (تعليم أساسى، ثانوى)، وذلك للاطمئنان على استكمال كافة أوجه الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العملية الدراسية فى أجواء مناسبة.

وأبدى المحافظ عدد من الملاحظات ببعض المدارس، والتى أمهل فيها مسؤولى التربية والتعليم 48 ساعة لسرعة تلافيها موجها بمراجعة شاملة ونهائية للاطمئنان على إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بأعمال الدهانات وصيانة المقاعد المدرسية وأعمال التجميل والنظافة داخل المدارس والاطمئنان على كفاءة مرافق المدارس من كهرباء ومياه وصرف وغيرها، والتنسيق مع الجهات المعنية من الأمن والمرافق والمرور لتأمين المدارس واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل الحركة المرورية فى محيط المدارس الواقعة فى ميادين وشوارع هامة وحيوية.

وكلف المحافظ وكيل الوزارة ومدير الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية من خطة  الصيانة الشاملة والبسيطة، خاصة أن العام الدراسى سوف يبدأ رسميا مطلع الأسبوع القادم، مشددا على ضرورة الانتهاء من توريد أثاث كافة المدارس من مقاعد وديسكات بالمدارس التى تجرى الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة لدخولها الخدمة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية.

وتابع محافظ بنى سويف خلال جولته استعدادات المدارس لتفعيل دور الأنشطة المدرسية فى المجالات الرياضية والثقافية والفنية، التى تهدف إلى صقل مواهب النشء، وتنمية مهاراتهم والإرتقاء بهم فى مختلف المجالات، مستفسرا من أمناء المكتبات بالمدارس عن الإحتياجات والمتطلبات التى يمكن توفيرها لتعظيم دور المكتبة فى بناء شخصية الطالب خلال مراحله العمرية المختلفة، متابعا سير المنظومة التعليمية للصفوف الأول والثانى ومرحلة رياض الأطفال التى بدأت  الأربعاء الماضى.

كما وجه محافظ بنى سويف خلال جولته على المدارس برفع جميع مخلفات الأعمال إلى خارج المدارس، التى لن يتم الإنتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، وتكليف المقاولين بنقل التشوينات ومعداته اللازمة لاستئناف العمل إلى الفراغات بالموقع العام التى لاتؤثر على حركة الطلاب ولا أنشطتهم المدرسية، مع ضرورة إحاطة أماكن العمل بالحواجز واللافتات الإرشادية الكافية، علاوة على تكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس، مشددا على استمرار تلك الحملات طوال العام .

 

 

 


محافظ بنى سويف

التربيه والتعليم

استكمال تجهيزات المدارس

العام الدراسى الجديد

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