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وتجميل محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال

محافظ الوادى الجديد يوجه بتوفير قوافل طبية مجانيه لسجن الوادى الجديد

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:00 ص
محافظ الوادى الجديد يوجه بتوفير قوافل طبية مجانيه لسجن الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد دفع قوافل طبية لسجن الوادى الجديد بقرية المنيرة بمركز الخارجة بشكل أسبوعى أو نصف شهرى وذلك للكشف على السجناء وعلاجهم وتوفير الأدوية لهم بالمجان .

ووجه الزملوط فى بيان بضرورة قيام مديرية الشئون الصحية التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة لوضع خطة زمنية لتنفيذ القوافل شاملة التخصصات الطبية والأدوية اللازمة، مشددا بضرورة الالتزام بالمتابعة المستمرة للحالات المرضية للسجناء وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم .

كما وجه محافظ الوادى الجديد بتجميل مدخل مدينة الخارجة من الناحية الشمالية وإزاله المخلفات من جانبى الطريق وتهذيب الأشجار وذلك لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .

جاء ذلك خلال تفقده لسير الأعمال بمشروع مدرسة تعليم قيادة السيارات للأطفال التى يتم إنشائها بمدخل مدينة الخارجة بالممشى السياحى على مساحة 3170 م2 ، حيث تشمل على حارات للمرور ومسطحات خضراء وذلك بتكلفة تقديرية 500 ألف جنيه .

ووجه الزملوط بإقامة سور للمدرسة من المنتجات البيئية وتركيب مظلات وبرجولات بيئية ومقاعد إنتظار، وأيضا تمهيد الأرض المحيطة وتشجيرها وتجميلها، مشددا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة .

وأكد الزملوط بأن الهدف من إقامة المدرسة هو ترسيخ الثقافة المرورية لدى الأطفال وغرس روح الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة منذ الصغر لتنشئه جيل جديد يحترم المرور والقانون مما يساهم بشكل كبير فى الحد من الحوادث، وذلك من خلال قيادتهم لسيارات تتناسب مع أعمارهم.

 

محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال (2)

محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال 

 

محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال (3)
محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال 

 

محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال (4)
محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال 

 

محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال (5)
محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال

 

محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال (7)
محيط مدرسة تعليم القيادة للأطفال 

 


الوادى الجديد

سجن الوادى الجديد

قوافل طبية مجانيه

الشئون الصحية بالوادى الجديد

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