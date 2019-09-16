محافظ القليوبية يناقش تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بنها وقراها

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بنها والقرى التابعة فى إطار المخطط الاستراتيجى لمركز بنها.

بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، والدكتورة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية من هيئة التخطيط العمراني، وحمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، ورؤساء الوحدات القروية التابعة لها، ومديرى الإسكان والطرق والمشروعات والتخطيط العمرانى والأزمات والمواقف ووحدة تطوير العشوائيات بالديوان العام .

وأشار المحافظ، أنه لابد من تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة بنها، حيث يهدف المشروع إلى تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى من خلال إعداد المخطط الاستراتيجى للمركز وذلك بالمشاركة مع فريق العمل بالمشروع مع معالجة الفجوة التخطيطية بين مستوى المحافظة والمدن والقرى، كما تبنى المشروع منهجية مختصرة لحل المشكلات الملحة وتحقيق الأهداف المطلوبة من خلال عدة مراحل.

وعرض مهندسى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخطط الاستراتيجى ووضع دراسات مفصلة لكل قطاع من قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تنمية أنشطة التجارة والأعمال وتنمية المرافق والبنية الأساسية للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ، أن من أهداف المخطط الاستراتيجى إحداث توازن بين التجمعات المشكلة للتنسيق العمرانى لتوفير خدمات أفضل مع الارتقاء بالتجمعات الصغيرة فى ظل التجمعات الرئيسية المتلاحمة معها، وزيادة استيعاب الزيادة السكانية داخل الحيز العمرانى "الأراضى المضافة – الإحلال والتكثيف".