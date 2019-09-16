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محافظ القليوبية يتابع إجراءات استرداد أملاك الدولة: لن نترك شبر واحد دون استرداده

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:43 م
محافظ القليوبية يتابع إجراءات استرداد أملاك الدولة: لن نترك شبر واحد دون استرداده جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة تجاه التعديات علي أراضي أملاك الدولة وما تم استرداده، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير الأملاك ومدير مركز المعلومات، والمكتب الفني.

وطالب المحافظ، بضرورة تحديد عدد الحالات التي تم استرداده وكيفية التعامل معها بعد ذلك، والحالات التي لم يتم إزالتها لفحص المعوقات التي تمنع الإزالة لحل هذه المعوقات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بمختلف جهات الولاية.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة وذلك بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المدن والمراكز للقضاء علي التعديات علي الأراضي الزراعية واسترداد أملاك الدولة.

 

 

 
 
 

القليوبية

اخبار القليوبية

استرداد املاك الدولة

محافظة القليوبية

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