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محافظ الدقهلية يعنف مديرة مدرسة: كيف تتركوها مهجورة ونحن فى أمس الحاجة لفصل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:13 م
محافظ الدقهلية يعنف مديرة مدرسة: كيف تتركوها مهجورة ونحن فى أمس الحاجة لفصل محافظ الدقهلية داخل المدرسة المهجورة
الدقهلية شريف الديب

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زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم قرية ميت الفرماوى التابعة لمركز ميت غمر لمتابعة سير العمل على الطبيعة فى عدد من المدارس.

وتوجه محافظ الدقهلية إلى المدرسة الثانوية التجارية بميت الفرماوى للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد ،وتفقد عددًا من الفصول ودورات المياه وأبدى غضبه من تأخير الانتهاء من الاستعدادات المطلوبة وتساءل متى ستعملون.

وعنف محافظ الدقهلية مديرة المدرسة ، متسائلا :"كيف تتركون مدرسة مهجورة ونحن فى أمس الحاجة لفصل "،مؤكدا :" أننا لا ينقصنا موارد وإنما تنقصنا حسن الإدارة ".

كما وجه سؤالا آخر لمديرة المدرسة :"أين أنتم طوال الإجازة الصيفية من إنهاء الصيانة ورفع كفاءة المدرسة ،قاعدين فى الطرقة مبتعملوش حاجة" ،وأوضح أن ما ينقص المدرسة "لوحين ابلكاش".

وأكد شاروبيم أن أهم ما يعنيه هو جلوس التلاميذ والطلاب فى مكان آمن يليق بهم ووجه بتركيب وتجهيز 10 "حنفيات" بسور المدرسة وزيادة عدد دورات المياه لتناسب عدد الطلاب.

وتوجه محافظ الدقهلية إلى مدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائية وتفقد عددا من الفصول فى مرحلة رياض الأطفال والابتدائى وتحدث مع التلاميذ ،وطلب من مديرها إعادة ترتيب مقاعد الجلوس وتنظيم كثافة الفصول وتهذيب النجيل بالفناء ،وطلب تغيير علم مصر "مينفعش يكون بالحالة دى" وتم تغييره فى الحال.

 

جولة محافظ الدقهلية (1)

جولة محافظ الدقهلية (1)

 

جولة محافظ الدقهلية (2)
جولة محافظ الدقهلية (2)

 

جولة محافظ الدقهلية (3)
 محافظ الدقهلية داخل المدرسة

 

جولة محافظ الدقهلية (4)
محافظ الدقهلية يتفقد تسليم الكتب 

 

جولة محافظ الدقهلية (5)
محافظ الدقهلية مع التلاميذ

 

جولة محافظ الدقهلية (6)
محافظ الدقهلية يصافح التلاميذ

 

جولة محافظ الدقهلية (7)
جولة محافظ الدقهلية 

 

جولة محافظ الدقهلية (8)
جولة محافظ الدقهلية باحدى المدارس

 

جولة محافظ الدقهلية (9)
جولة محافظ الدقهلية بمدرسة متوقفة

 

جولة محافظ الدقهلية (10)
 محافظ الدقهلية يتفقد حمامات المدرسة 

 

جولة محافظ الدقهلية (11)
 محافظ الدقهلية يتابع توزيع الكتب 

 

جولة محافظ الدقهلية (12)
 محافظ الدقهلية مع التلاميذ
جولة محافظ الدقهلية (13)حمامات المدرسة
جولة محافظ الدقهلية (14)محافظ الدقهلية داخل أحد الفصول

الدقهلية

محافظ الدقهلية

مدرسة ميت الفرماوي

العام الدراسى الجديد

المدارس المهملة

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