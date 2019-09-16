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محافظ الدقهلية:تحويل مركز طب الأسرة بميت الفرماوى لمستشفى يعد إهدار للمال العام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:52 م
محافظ الدقهلية:تحويل مركز طب الأسرة بميت الفرماوى لمستشفى يعد إهدار للمال العام جولة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم مركز طب الأسرة بقرية ميت الفرماوى التابعة لمركز ميت غمر .

وأكد محافظ الدقهلية على أنه لا يمكن تحويل مركز طب الأسرة إلى مستشفى لان المسافة بينه وبين مستشفى ميت غمر لا تتجاوز 7 كيلو متر والقانون ينص على أنه يجب ألا تقل المسافة عن 20 كيلو بين المستشفيات .

وأشار شاروبيم إلى أنه سيدعم مركز طب الأسرة بزيادة عدد الأطباء وفرق التمريض ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات وتوفير المستلزمات ورفع كفاءة المبنى.

وأكد محافظ الدقهلية على أنه لا يبخل بجهد فى توفير الدعم اللازم لمختلف القطاعات الخدمية للمواطنين وفى مقدمتها القطاع الصحى لانه يرتبط بصحة وسلامة ابنائنا واهلنا.

 

محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية ميت الفرماوى (1)

محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية ميت الفرماوى (1)

 

محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية ميت الفرماوى (2)
محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية ميت الفرماوى (2)

 

محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية ميت الفرماوى (3)
محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية ميت الفرماوى (3)

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

مركز طب الأسرة بميت الفرماوي

مستشفيات الدقهلية

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