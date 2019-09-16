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محافظ الجيزة: رادارات حديثة وكاميرات مراقبة إضافية بمحور صفط اللبن

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:49 م
محافظ الجيزة: رادارات حديثة وكاميرات مراقبة إضافية بمحور صفط اللبن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التدعيمات الاضافية لوسائل الامان بمحور صفط اللبن والتى تنفذها المحافظة لمجابهة أى سرعات زائدة للسيارات اعلى المحور.

وأشار المحافظ إلى أنه جار دعم المحور بوسائل أمان إضافية، تشمل زيادة المطبات الهوائية ومهدئات السرعات إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة ورادارات حديثة للحد من السرعات ومراقبتها.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف وضع اللوحات الإرشادية لقائدى المركبات وتنظيم أكمنة ثابتة لضبط السيارات غير ملتزمة بالسرعات المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المحافظ أن الأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أعلى محور صفط اللبن ساهمت بشكل كبير في تقليل نسب وقوع الحوادث التى ترجع فى المقام الأول للسرعة الزائدة للسيارات، خاصة مع وجود بعض المنحنيات الخطرة بالمحور، مؤكداً أن أى أعمال تطوير ودعم لوسائل الأمان بمحور صفط اللبن يجب أن يصاحبها اتباع السلوكيات الصحيحة لقائدى المركبات حفاظاً على سلامه المواطنين خاصه وان المحور متاخم لمنطقة سكنية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده محور صفط اللبن، رافقه اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة لمتابعة سير العمل والتأكد من الأعمال التى تتم أعلى المحور، مؤكداً أنه سيتم تدعيم الجانب الأيسر من المحور بحواجز خرسانية ومراجعة كافة الحواجز المتواجدة حاليا للتأكد من كفاءتها.

وقد حرص المحافظ خلال جولته على معاينة الحواجز الخرسانية والأسوار الحديدية والعواكس الضوئية ووسائل تهدئة سرعة السيارات التي تم تدعيم المحور بها حفاظًا على حياة المواطنين.

 


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