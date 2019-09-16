محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، " هوى أمارال" سفير البرازيل فى مصر ، وذلك لبحث سبل العلاقات بين الإسكندرية وإحدى المدن البرازيلية وتبادل الخبرات بين الجانبين وتدعيم أواصر المحبة ، وزيادة الاستثمارات والذي يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية والأجنبية.

وأشار بيان صادر اليوم الى أن ذلك يأتى فى اطار الاستعداد لزيارة السفينة البرازيلية للإسكندرية لأول مرة منذ عدة سنوات ، وذلك في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والعقيد بحرى ألكسندر بيسادى أوليڤييرا ، قبطان السفينة البرازيلة ، والعقيد چيتوليو ريبايرو نيتو ، الملحق العسكرى بالسفارة، والوفد المرافق لهم.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق لهم على أرض الإسكندرية ، معربا عن اعتزازه باختيار الإسكندرية لتبادل الخبرات والتعاون معها ، وأكد أن المحافظة على أتم استعداد لإقامة علاقات تعاون في المجالات الصناعية وغيرها من المجالات وزيادة فرص الاستثمار وترحب بالمستثمرين ، خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتعد واحدة من أهم محافظات الجمهورية فى مجال السياحة والاستثمار والصناعة ، وبها أكبر ميناء بمصر والتى بدورها تسهل عملية تبادل التجارة بين الدول ، وتتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات وبها فرص استثمارية كثيرة جدا.

وأوضح "قنصوه"، أن الإسكندرية تملك العديد من المناطق التاريخية والأثرية ، مثل مكتبة الإسكندرية والميناء الشرقى وبقايا الفنار القديم ، وهناك مشروع لإنشاء متخف للآثار الغارقة ، لافتا إلى أنه من الممكن تبادل لقاءات بين رجال الأعمال بالإسكندرية والبرازيل ، وكذلك تبادل لقاءات بين الغرفتين التجاريتين المصرية والبرازيلية لتوقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى المدن البرازيلية ، في إحدى المجالات المشتركة بين الجانبين.

من جانبه أعرب السفير عن سعادته بتواجده فى الإسكندرية خاصة مع زيارة السفينة البرازيلية لعروس البحر الأبيض المتوسط لأول مرة منذ عدة سنوات ، مؤكدا على ضرورة زيادة سبل التعاون بين الجانبين ، مقترحا إبرام اتفاقيات تعاون بين الإسكندرية وسانتوس أكبر المدن البرازيلية ، وأوضح أن وزير الزراعة البرازيلى قام بزيارة مصر منذ بضعة أيام ، لتبادل التعاون فى المجال الزراعى خاصة أن مصر تمتاز بتوافر المخصبات الزراعية، والبرازيل متطورة مجال المنتجات الزراعية ولديها وفرة فى المياه، مما يجعل التعاون فى هذا المجال هام جدا للبلدين ، مشيرا إلى أنه بناء على هذا الزيارة تم عقد لقاء بين الغرفة التجارية المصرية وأكبر غرفة تجارية بالبرازيل لتعزيز أهداف الزيارة فى المجال الزراعى.