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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون بين الجانبين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:20 م
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون بين الجانبين محافظ الإسكندرية وسفير البرازيل
الاسكندرية - جاكلين منير

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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، " هوى أمارال" سفير البرازيل فى مصر ، وذلك لبحث سبل العلاقات بين الإسكندرية وإحدى المدن البرازيلية وتبادل الخبرات بين الجانبين وتدعيم أواصر المحبة ، وزيادة الاستثمارات والذي يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية والأجنبية.

وأشار بيان صادر اليوم الى أن ذلك يأتى فى اطار الاستعداد  لزيارة  السفينة البرازيلية للإسكندرية لأول مرة منذ عدة سنوات ، وذلك في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر الجارى.

 جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والعقيد بحرى ألكسندر بيسادى أوليڤييرا ، قبطان السفينة البرازيلة ، والعقيد چيتوليو ريبايرو نيتو ، الملحق العسكرى بالسفارة، والوفد المرافق لهم.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق لهم على أرض الإسكندرية ، معربا عن اعتزازه باختيار الإسكندرية لتبادل الخبرات والتعاون معها ، وأكد أن المحافظة على أتم استعداد لإقامة علاقات تعاون في المجالات الصناعية وغيرها من المجالات وزيادة فرص الاستثمار وترحب بالمستثمرين ، خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتعد واحدة من أهم محافظات الجمهورية فى مجال السياحة والاستثمار والصناعة ، وبها أكبر ميناء بمصر والتى بدورها تسهل عملية  تبادل التجارة بين الدول ، وتتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات وبها فرص استثمارية كثيرة جدا.

وأوضح "قنصوه"، أن الإسكندرية تملك العديد من المناطق التاريخية والأثرية ، مثل مكتبة الإسكندرية والميناء الشرقى وبقايا الفنار القديم ، وهناك مشروع لإنشاء متخف للآثار الغارقة ، لافتا إلى أنه من الممكن تبادل لقاءات بين رجال الأعمال بالإسكندرية والبرازيل ، وكذلك تبادل لقاءات بين الغرفتين التجاريتين المصرية والبرازيلية لتوقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى المدن البرازيلية ، في إحدى المجالات المشتركة بين الجانبين.

من جانبه أعرب السفير عن سعادته بتواجده فى الإسكندرية خاصة مع زيارة السفينة البرازيلية لعروس البحر الأبيض المتوسط لأول مرة منذ عدة سنوات ، مؤكدا على ضرورة زيادة سبل التعاون بين الجانبين ، مقترحا إبرام اتفاقيات تعاون بين الإسكندرية وسانتوس أكبر المدن البرازيلية ، وأوضح أن وزير الزراعة البرازيلى قام بزيارة مصر منذ بضعة أيام ، لتبادل التعاون فى المجال الزراعى خاصة أن مصر تمتاز بتوافر المخصبات الزراعية، والبرازيل متطورة مجال المنتجات الزراعية ولديها وفرة فى المياه، مما يجعل التعاون فى هذا المجال هام جدا للبلدين ، مشيرا إلى أنه بناء على هذا الزيارة تم عقد لقاء  بين الغرفة التجارية المصرية وأكبر غرفة تجارية بالبرازيل لتعزيز أهداف الزيارة فى المجال الزراعى.

 

 


 
 

 


سفير البرازيل

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

غرفة التجارة البرازيلية

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