محافظ أسيوط يلتقى قيادات التعليم لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والوسائل التعليمية بجميع مدارس المحافظة والتأكيد على تسليم الكتب الدراسية للطلاب لاستقبال العام الدراسى الجديد بجميع المدارس فى 21 سبتمبر الجارى لخلق بيئة تعليمية نظيفة للطلاب وتنفيذا لخطة الدولة فى تطوير التعليم واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع قيادات التربية والتعليم بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام جهاز الخدمات وهويدا الطماوى مدير عام التعليم الخاص بالمديرية ومحمد اسماعيل النمر مدير عام ادارة التعليم الفنى ومديرى الادارات التعليمية بالمحافظة.

وشدد المحافظ – خلال الاجتماع – على ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات النقل للمعلمين وتنقلات الطلاب وتذليل كافة العقبات لبدء عام دراسى خال من المشاكل وتفعيل الانشطة المدرسية الرياضية والثقافية فضلا عن تفعيل النشاط المسرحى والانشطة الفنية والثقافية بالتنسق مع مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة وتعميق الانتماء والولاء لدى الطلاب والمعلمين بمختلف المراحل الدراسية كما شدد على تكثيف المتابعة والمرور على جميع المدارس والتأكد من توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وانتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسى وتفعيل مجالس الامناء للاباء والمعلمين بالمدارس والمشاركة فى حل مشاكل المدارس.

وفى نهاية الاجتماع استمع الوزير المحافظ إلى طلبات ومقترحات مديرى الإدارات مصدراً تعليماته بضرورة تكثيف حملات المتابعة الميدانية والفنية للمدارس للوقوف على السلبيات وإيجاد الحلول العاجلة لها وخلف بيئة دراسية نظيفة للطلاب وبث الحماس والنشاط للطلاب والمعلمين معلنا استمرار زياراته وجولاته المفاجئة للمدارس بالقرى والنجوع للوقوف على اهم المشاكل التى تواجه العملية التعليمية وايجاد الحلول العاجلة لها.

وتفقد محافظ أسيوط عدد من المدارس والوحدات الصحية بحى غرب أسيوط للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية تلك الأماكن الخدمية للتعامل مع التلاميذ والمواطنين خاصة مع بدء الدراسة بمرحلتى رياض الأطفال "كى جى 1 ، كى جى 2" بالإضافة للصفين الأول والثانى الابتدائى بالمدارس الحكومية والرسمية والمتميزة.

وقد زار المحافظ خلال جولته مدارس "النصر الابتدائية المشتركة،وحافظ ابراهيم الابتدائية ، صلاح سالم الابتدائية" بحى غرب مدينة أسيوط حيث تفقد الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمكتبات وغيرها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن على سير العملية التعليمية ومستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة مشدداً على ضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش والمرور على المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل دورى ومستمر فضلاً عن توزيع الكتب الدراسية مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام خاصة فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

و تفقد المحافظ خلال جولته بعض الوحدات الصحية بحى غرب أسيوط للتأكد من حسن سير العمل وتوافر الأدوية والأمصال المختلفة ومدى تقديم الخدمات الصحية للمرضى بطريقة لائقة.

على جانب آخر، قال محافظ أسيوط إنه تم شن حملات مكثفة لمكافحة الكلاب الضالة بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة مديرية الطب البيطرى ومديرية أمن أسيوط ومسئولى الأحياء والمراكز على أن يتم استكمال الحملات بجميع المراكز واتخاذ إجراءات وقائية بكافة المناطق تجاه الكلاب الضالة التى انتشرت فى الشوارع خصوصًا فى المناطق المتنامية الأطراف بالقرى والنجوع وترتب عليها حالات عقر لعدد من المواطنين .

وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية اليوم إلى انه تم تنظيم عدة حملات بأحياء شرق وغرب على أن تستكمل باقى الحملات بمراكز صدفا والبدارى وباقى مراكز المحافظة التى تعانى من تلك الظاهرة للحد من انتشار الكلاب الضالة بالمناطق المأهولة بالسكان فضلاً عن التأكيد على رؤساء المراكز والأحياء برفع كافة أكوام القمامة وتجمعاتها من الشوارع ومن أطراف الأحياء والمدن والتى تؤدى إلى تجمع الكلاب الضالة وتكون مأوى لهم لافتاً إلى أن غرفة عمليات المحافظة تلقت عدة بلاغات وشكاوى بإنتشار الكلاب الضالة فى الشوراع والميادين بالاحياء والمراكز وحدوث حالات عقر فى بعض القرى وعلى الفور تم توحيد الجهود وتكثيف الحملات .

وأكد المحافظ انه يتم التعامل الفورى مع جميع الشكاوى وتلقى المصابين فى حالات العقر كافة الإسعافات المطلوبة فى المستشفيات مشيرًا إلى توفر المصل الخاص بعقر الكلاب أو الحيوانات المختلفة مجانًا فى أقسام الطوارئ بشكل منتظم ولا يوجد نقص موضحاً وجود مخزون كاف مصدرا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور اية كلاب مسعورة والتعامل الفورى معها حفاظاً على حياة المواطنين .