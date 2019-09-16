محافظة الدقهلية تعلن عن وظيفة مدير عام إدارة الشئون القانونية

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية عن حاجته لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وطلب ممن يرغب من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة التقدم لشغل الوظيفة بالندب.

واشترطت المحافظة على المتقدمين لشغل الوظيفة الحصول على مؤهل عالي "المجموعة النوعية القانون " وأن يكون على الدرجة الوظيفية الأولى، وأن يكون حاصلاً على تقريرين بدرجة امتياز خلال عامي 2016و2017، كما اشترطت عدم حصول المتقدمين علي أية جزاءات أو يكون قد أحيل للمحاكمة التأديبية.

وعلى من يرغب في التقدم للوظيفة تقديم طلب باسم السيد الوزير محافظ الدقهلية لادارة الموارد البشرية "شئون القيادات "وملف يحتوي على المستندات اللازمة ومنها ،بيان للحالة الوظيفية معتمدًا من جهة عملهم الأصلي وتقديم المستندات المفصلة الواردة بالإعلان ،وبدأ استلام المستندات اللازمة لشغل الوظيفة اعتبارًا من يوم امس الاحد الموافق 15/9/2019وحتي يوم 14/10/2019.