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مجلس شئون تعليم وطلاب جامعة الإسكندرية يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:44 م
مجلس شئون تعليم وطلاب جامعة الإسكندرية يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد مجلس شئون التعليم والطلاب
الإسكندرية أسماء على بدر

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ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خطة الجامعة للإستعداد لبدء العام الدراسى الجديد 2019/2020 الوقوف على جاهزية المنشأت التعليمية من مدرجات ومعامل وملاعب، والتأكيد على الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة الدورية التى تتم خلال فترة الإجازة الصيفية.
 
كما شدد المجلس على آلية التحصيل الإلكترونى لرسوم الطلاب، وما تم بخصوص تطوير نظام معلومات الجامعة فيما يخص ربط بيانات الطلاب بسجلاتهم المالية لتسهيل إجراءات دفع الرسوم الدراسية .
 
واستعرض جابر خلال المجلس الأنشطة الرياضية لجامعة الإسكندرية خلال شهر سبتمبر، حيث استضافت الجامعة المهرجان الثانى للألعاب الشاطئية بمخيم باجوش للمرة الأولى بمشاركة 25 جامعة مصرية، كما أعلن عن فوز منتخب جامعة الإسكندرية لمتحدى الإعاقة بالمركز الأول رياضى و 4 ميداليات ذهبية و 5 فضية وبرونزية ببطولة اسبوع شباب الجامعات المنعقد بجامعة المنوفية بداية شهر سبتمبر الجارى.
 
ووافق المجلس تقرير اللجنة المشكلة لوضع ضوابط إقامة حفلات التخرج، والتى تشدد على الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية الرصينة.
 
 
 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

العام الدراسى الجديد

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