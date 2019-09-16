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متحدث الرئاسة: مجلس محافظى المصارف المركزية أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:21 م
متحدث الرئاسة: مجلس محافظى المصارف المركزية أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى بسام راضى
كتب محمد شرقاوى

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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس محافطى المصارف المركزية العربية أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، كما أشادا بإجراءات الحماية الاجتماعية.  

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع على قناة "dmc"، أن الأمن والاستقرار السبب الرئيسى فى تحقيق النموم الاقتصادى، مضيفا أن الاصلاح الاقتصادى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات ساهمت فى دفع جهود التنمية.

وتابع متحدث الرئاسة، أنه تم تسليم مليون وحدة للإسكان الاجتماعى، للشباب، والتى وفرت لـ 3 مليون مواطن مصرى مكان سكنى أمن، وكذلك تسلم 350 ألف وحدة لأهالى بلا مأوى وتسكين مليون مواطن جاهزة بكل التجهيزات، وبدون مقابل، مؤكدا أن مصر تحارب الإرهاب منذ 5 سنوات وحتى الآن، وفى نفس الوقت إعمار الدولة، والذى يعد مجهود كبير تبذله الدولة للتنمية والأمن والنموم الاقتصادى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أعضاء مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومسئولى صندوق النقد العربى، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دولياً وإقليمياً من المشاركين فى أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمنعقدة حالياً بالقاهرة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى.


مجلس محافظى المصارف

الرئيس السيسى

بسام راضى

الاصلاح الاقتصادى

اقتصاد مصر

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