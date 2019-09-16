الرئيسية أخبار عاجلة متحدث الرئاسة: السيسى يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:52 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي رئاسة الجمهورية اعتماد سفراء جدد بسام راضى سفراء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة رئيس مجلس الدولة والنائب العام يحلفان اليمين أمام الرئيس السيسى الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:41 ص السيسي بجلسة اسأل الرئيس: نؤسس منظومة تعليم جديدة لإعادة صياغة الشخصية المصرية.. ويوجه بإنجاز قانون المحليات لإجراء الانتخابات بداية 2020.. وللمصريين: "العفى محدش يقدر ياكل لقمته ومصر مش هتبقى عفية إلا بكم" السبت، 14 سبتمبر 2019 08:31 م الرئيس: العاصمة الإدارية بداية حقيقة لدولة حديثة فى شكل متقدم ومتطور السبت، 14 سبتمبر 2019 07:52 م الرئيس السيسى: "مهمة المعلمين مقدسة.. وهندبر رواتبهم لما الظروف تتحسن" السبت، 14 سبتمبر 2019 07:41 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11 الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور المزيد من Trending Plus
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