متحدث الرئاسة: السيسى يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد

كتب محمد الجالى

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.