مبيعات مهرجان المدينة المنورة "تمورنا بركة" تتجاوز الـ 281 مليون ريال

وكالات الأنباء

سجل مهرجان المدينة للتمور "تمورنا بركة " فى دورته الثانية تصاعدا مستمرا فى الأرقام التى أعطت مؤشرا قويا بشكل ملحوظ فى اليوم الأول من انطلاقته بأكثر من (123) ألف كيلو جراما حتى سجل فى يومه الخامس مبيعات تجاوزت الـ (617) ألف كيلو جراما، فيما زاد الإنتاج بنحو 40 %.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أخذ الإنتاج في التصاعد المستمر حتى سجل أكثر من (9.4) ملايين كيلو جراماً، في حين سجل الأربعاء الماضي بحسب الإحصاءات مبيعات مجتمعة بأكثر من (11) مليون كيلو جراماً، وهو ما يعادل (11.000) طناً بقيمة سوقية تتجاوز الـ (281) مليون ريال؛ وهو ما يؤكد أن منطقة المدينة المنورة ضمن صدارة إنتاج التمور في المملكة.