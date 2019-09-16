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ماذا تعنى تسوية متأخرات المصدرين لدى الحكومة؟ خالد أبو المكارم يجيب

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:39 م
ماذا تعنى تسوية متأخرات المصدرين لدى الحكومة؟ خالد أبو المكارم يجيب المهندس خالد ابو المكارم
كتب عبد الحليم سالم

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 أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان بعد قليل بمقر مجلس الوزراء، عن بدء تسويات المتأخرات الخاصة للمصدرين فماذا تعنى "تسوية متأخرات المصدرين".

المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة يوضح أن متأخرات المصدرين عبارة عن مبالغ مالية مستحقة للشركات التى تصدر لدى الحكومة وهى مبالغ مستحقة ومتأخرة منذ عدة سنوات وتقوم الحكومة بسدادها.

وحول قيمة المتأخرات أكد خالد أبو المكارم أنها تزيد عن 20 مليار جنيه، نتيجة تأخر الحكومة عن سداد ما خصصته للتصدير حيث سبق وخصصت الحكومة 4.2 مليار جنيه للمصدرين سنويا زادت العام الجارة لـ6 مليارات جنيه وهى ليست كافية أيضا.

وأشار إلى أن المساندة من الحكومة تتراوح من 5 إلى 10% من قيمة الصادرات يتم سدادها للمصدر حسب نوعية المنتج والقيمة المضافة فيه ونسبة المكون المحلى فكلما زادت تزيد نسبة الدعم.

وأوضح خالد أبو المكارم أن آليات السداد التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات رئيس الوزراء مع المجالس التصديرية تتمثل فى سداد مالى أو منح أراضى أو سداد ضرائب وجمارك وفوائد بنكية ونأمل سرعة انجاز ذلك نظرا لصعوبة أوضاع المصدرين حاليا علاوة على أن بعض الشركات تقدمت بالفعل لإتمام التسويات.

 

 


المساندة التصديرية

متاخرات المصدرين

المجالس التصديرية

رجال الاعمال

خالد ابو المكارم

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