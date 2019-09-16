ماذا تعرف عن مرض التهاب العصب السابع؟.. اعرف الأعراض

فاطمة ياسر

التواء الشفاه مع عدم حركة عضلات الوجه، يعد الإصابة بمرض التهاب العصب السابع، وهذا المرض سنتعرف عليه أكثر خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع " medicinenet".

ما هو مرض التهاب العصب السابع؟



العصب السابع هو العصب المتحكم في عضلات تعبير الوجه أي الابتسامة أو البكاء أو الضحك أو البكاء، وعند الإصابة بالتهاب العصب لسابع يصعب حركة عضلات الوجه بشكل كبير.

ماهي أعراض التهاب العصب السابع؟



-جفاف في الفم.

-عدم القدرة علي حركة عضلات الوجه.

-زيادة نسبة إفراز الدموع .

-ارتفاع نسبة اللعاب.

-تغيير في الصوت.

-صداع شديد.

-ألم في عضلات الوجه وخاصة عند الأذن.

-رجفة في الوجه.

-شلل لعضلات الوجه.

-عدم القدرة علي تذوق الطعام.

-عدم القدرة علي التحدث.

ما هي أسباب الإصابة بالتهاب العصب السابع؟



هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بمرض التهاب العصب السابع، ومنها:

-الإصابة بعدوى فيروسية في الأذن وتتسبب في التأثير السلبي علي هذا العصب.

-الأشخاص المدخنون أكثر عرضة.

-كثرة تناول الكحوليات.

-الإصابة بمشاكل في الجهاز العصبي.

-نجد أن بعض الأشخاص يصابون بالعصب السابع نتيجة للتعرض للهواء البارد.

-الضغط الجوي المرتفع.

-هناك علاقة قوية بين الإصابة بالتهاب العصب السابع وبين التعرض الدائم للتوتر والقلق.

ما هي طرق تشخيص مرض التهاب العصب السابع؟



عن طريق الفحوصات البدنية والعصبية يتم تشخيص التهاب العصب السابع، وهناك بعض الفحوصات اللازمة كتصوير المقطعي وتحاليل الدم.

ما هي طرق علاج التهاب العصب السابع؟



-العلاج بالأدوية يكون هو الخيار الأمثل، حيث يأخذ المريض مضادات للفيروسات والأعصاب ومسكن للألم.