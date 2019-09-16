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لمرضى سرطان الثدى.. 5 أنواع من الرياضة تساعد فى العلاج اعرفيها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:00 ص
لمرضى سرطان الثدى.. 5 أنواع من الرياضة تساعد فى العلاج اعرفيها
فاطمة ياسر

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الإصابة بمرض سرطان الثدى تعد من الأمور المسببة بمرور المرأة المصابة بأزمة نفسية كبيرة، ويبدأ كل المحاطين بالتخطيط لجعلها تتخلص من هذه المشاعر السلبية التى يجب القضاء عليها، ومن أفضل الحيل التى يجب عليها القيام بها هى ممارسة الرياضة لأنها تساعد فى القضاء على المشاعر السلبية التى تطرق عليها، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، على دور ممارسة الرياضة فى علاج سرطان الثدي، وهناك بعض أنواع من الرياضة المسموحة لمرضى سرطان الثدى ومنها:

-ممارسة المشى يوميا لمدة ساعة يساعد فى علاج مرض السرطان بنسبة عالية، ولذا عليك ممارستها يوميا.

 

-الجرى ولكن البسيط أى ليس الشاق، يساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة الجسم ونشاط الخلايا الداخلية له، ولذا يمكنك القيام به ثلاث مرات فى الأسبوع.

- اليوجا من أفضل أنواع الرياضة على الإطلاق، لأنها تساهم بشكل كبير فى القضاء والتخلص من التوتر والقلق، والقضاء على الطاقة السلبية التى تؤثر بشكل كبير على حيتك اليومية نتيجة للإصابة بالمرض.

 

-تمارين الاسترخاء تعد من الأمور التي يجب علي مريض السرطان القيام بها، لأنها تساهم بشكل كبير في القضاء علي المشاعر السلبية التي يمر بها الشخص المصاب.

-الرقص له العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسمك وأيضا لنشاطك ولحيوتك، ولذا لا تتردد في الرقص يوميا 10 دقائق.


السرطان

العلاج بالرياضة لمرضي سرطان الثدي

سرطان الثدي

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