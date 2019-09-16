سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لحظة أداء النائب العام ورئيس مجلس الدولة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:52 م
لحظة أداء النائب العام ورئيس مجلس الدولة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي المستشار حمادة الصاوى النائب العام، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، فيديو لحظة آداء المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى النائب العام، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية.

 

 

 


الرئيس السيسي

النائب العام

مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة

السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النائب العام ورئيس مجلس الدولة يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:02 م

الرئاسة: السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:45 م

السيسي يؤكد أهمية العمل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقا للدستور والقانون.. الرئيس يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام الجديدين.. ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لأبو العزم وصادق

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:02 م

صور.. رئيس مجلس الدولة الجديد: السيسي أعلن دعمه الكامل لاستقلال القضاء

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة