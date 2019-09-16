لحظة أداء النائب العام ورئيس مجلس الدولة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

كتب سمير حسنى

ينشر "اليوم السابع"، فيديو لحظة آداء المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى النائب العام، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية.