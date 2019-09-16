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كوريا الجنوبية: نركز على استئناف المحادثات الأمريكية- الكورية الشمالية فى أقرب وقت

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:21 ص
كوريا الجنوبية: نركز على استئناف المحادثات الأمريكية- الكورية الشمالية فى أقرب وقت دونالد ترامب يتوسط زعيما الكوريتين الجنوبية و الشمالية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها من المقرر أن تركز دبلوماسيتها على تسهيل استئناف المحادثات النووية على مستوى العمل بشكل مبكر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
 
وقالت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنها ستعمل أيضا على الحفاظ على التعاون مع واشنطن خلال المشاورات الثنائية أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
 
وأضافت، أنه خلال الاتصالات على كافة مستوياتها بين كوريا وأمريكا سيعمل الحلفاء على استراتيجية المفاوضات على مستوى العمل وإرسال رسالة منسقة، لافتة إلى أنها ستشجع الدول المجاورة كالصين وروسيا واليابان على لعب دور بناء لتحقيق عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية.
 
وكانت بيونج يانج، قد أعربت فى وقت سابق عن رغبتها باستئناف المفاوضات الأمريكية - الكورية الشمالية فى نهاية الشهر الجارى.
 
يذكر أن، الحوار بين بيونج يانج وواشنطن، وصل إلى طريق مسدود بعد لقاء القمة الذى عقد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون، والذى انتهى من دون التوصل إلى اتفاق حول حجم التفكيك النووى فى الشمال ورفع العقوبات من قبل واشنطن.
 

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