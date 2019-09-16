سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قصر قرطاج ينتظر السيد الجديد..جولة داخل القصر...صور

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:00 ص
قصر قرطاج ينتظر السيد الجديد..جولة داخل القصر...صور قصر قرطاج
كتبت شيماء بهجت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع انطلاق العرس الديمقراطى التونسى ، وانتخابات الرئاسة التونسية التى انطلقت صباح اليوم الأحد، تتجه الأنظار إلى تونس، حيث يسطر التونسيون التاريخ مرة أخرى، عبر إجراء ثانى استحقاق رئاسى بعد ثورة الياسمين، ومواصلة مسار الانتقال الديمقراطى، لاختيار رئيس يخلف الراحل الباجى قايد السبسى فى قصر قرطاج الذى ينتظر من ستفرزه الصناديق ويقطع تذكرة العبور نحو القصر.

ويحتدم السباق بين مختلف التيارات السياسية للوصول إلى كرسى قرطاج، ومن هنا نستعرض بعض المعلومات عن قصر قرطاج الذى ينتظره ساكنه الجديد.

1ـ قصر قرطاج الرئاسى هو مقرّ العمل الرسمى والإقامة لرئيس الجمهورية.

2ـ يقع القصر على شاطئ مدينة قرطاج الأثرية، فى الضاحية الشمالية لتونس العاصمة

3ـ بدأ تشييده عام 1960، وافتتح فى 1969 .

4ـ يتكون من 4 أقسام،  المبنى المركزية وجناح خاص به شقتين، ومبنى للأمن الرئاسى، ومبنيين أخريين بهما الخدمات العامة والمشتركة والإدارية والمالية.

5ـ كان مقرا لإقامة الكاتب العام للحكومة التونسية، الموظف السامى الفرنسى المكلف بمراقبة حكومة "باى تونس" خلال الحماية الفرنسية.

6ـ بعد استقلال تونس، أصدر الرئيس الحبيب بورقيبة، قرارا، بأن يصبح قصرا رئاسيا خلفا لقصر السعادة بالمرسى.

7ـ كلف بورقيبة المهندس المعمارى الفرنسى من أصل تونسى، أوليفييه كليمون كاكوب، بإجراء العديد من التغييرات والتوسعة فى القصر.

8ـ يضم القصر نافورة الألف جرار، وهو موقع أثرى رومانى حوالي 000 3 شخص يعملون في القصر، الثلثين من الحرس الجمهورى، يحرسون القصر وعملاء خدمة الأمن الرئاسي.

9ـ يتكون من عدة قاعات تحمل اسم شخصيات تونسية مهمة، منهم "الحبيب بورقيبة، عبد العزيز الثعالبى، أبو القاسم الشابى".

10ـ بعد الثورة التونسية فى 2011، احتضن القصر ندوات علمية ودينية وثقافية وسياسية، واستمر ذلك لعدة أعوام.

11ـ جسدت الهندسة المعمارية ومواد البناء وزخرفة القصر ومحتوياته، ما شهدته تونس من محطات تاريخية وحضارات تعاقبت على أرضها.

قصر قرطاج (1)
 

 

قصر قرطاج (2)
 

 

قصر قرطاج (3)
 

 

قصر قرطاج (4)
 

 

قصر قرطاج (5)
 

 

قصر قرطاج (6)
 

 

قصر قرطاج (7)
 

 

قصر قرطاج (8)
 

 

قصر قرطاج (9)
 

 

قصر قرطاج (10)
 

 

قصر قرطاج (11)
 

 

قصر قرطاج (12)
 

 

قصر قرطاج (13)
 

 

قصر قرطاج (14)
 

 

قصر قرطاج (15)
 

 

قصر قرطاج (16)
 

 

قصر قرطاج (17)
 

 

قصر قرطاج (18)
 

 

قصر قرطاج (19)
 

 

قصر قرطاج (20)
 

 

قصر قرطاج (21)
 

قصر قرطاج

تونس

انتخابات تونس

انتخابات الرئاسه التونسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتخابات الرئاسة فى تونس.. نسبة التصويت تصل لـ 16% فى منتصف يوم التصويت

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:42 م

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:29 م

رئيس تونس المؤقت يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة تعزيزا للوحدة الوطنية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:57 م

الأطفال والشيوخ يسطرون مستقبل تونس فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:51 م

رئيس هيئة الانتخابات التونسية يحث الشباب على ممارسة حقهم الانتخابى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

فيديو.. إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

فيديو.. إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة