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قاتل شقيقه فى مدينة نصر:"أبويا طردنى من الشقة ومقصدتش أموته"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:00 ص
قاتل شقيقه فى مدينة نصر:"أبويا طردنى من الشقة ومقصدتش أموته" جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى العامل المتهم بقتل شقيقه فى مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ، مؤكدا أن والده يمتلك عقار بمنطقة عزبة الهجانة، وأعطى له شقة ليتزوج فيها، ونظرا لوجود خلافات بينهما طرده من الشقة ، ويوم الحادث، توجه الى المنزل لمعاتبة والده إلا أن شقيقه أعتدى عليه بالضرب، فطعنه بالسكين  ،ولكنه لم يقصد قتله. 

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا، بمقتل عامل على يد شقيقه بمنطقة عزبة الهجانة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات أن المتهم كان يقيم فى منزل والده ونظرا لوجود خلافات طرده والده من المنزل ، وفى يوم الحادث ذهب المتهم إلى والده وحدثت مشاجرة بينه وبين شقيقه الذى كان يدافع عن والده، قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه بسكين مما أدى مقتله .

 


مدينة نصر

عامل يقتل شقيقه فى مدينة نصر

قسم مدينة نصر

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