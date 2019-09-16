فيديو.. لحظة إحباط تهريب 277 قطعة أثرية فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، بحوزته 277 قطعة أثرية بقصد الاتجار فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لملاحقة وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية، والقائمين على عملية الحفر خلسة للتنقيب على الآثار.

وأكدت معلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (مزارع ، مقيم بأبوقرقاص بمحافظة المنيا)، حيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهدافه بمسكنه وضبطه، وبحوزته 277 قطعة يشبه فى أثريتها.