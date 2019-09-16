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فيديو.. رئيس المصرية للاتصالات: لهذه الأسباب يجب على العملاء تغيير الراوتر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:24 م
فيديو.. رئيس المصرية للاتصالات: لهذه الأسباب يجب على العملاء تغيير الراوتر المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد

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قال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن نحو 180 ألف عميل قاموا بالتعاقد على الراوتر الجديد للإنترنت للحصول على السرعات الجديدة بشكل أفضل، حيث منحت الشركة أساليب سهلة للسداد منها تقسيط الراوتر بـ5 جنيهات شهريًا، مضيفًا بشأن شكاوى البعض من نفاذ الباقات بأنها ترجع للاستهلاك العميل فى المقام الأول.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن معدل مبيعات الراوتر وعملاء الإنترنت زادت بعد إعلان أسعار الإنترنت الجديدة منذ شهرين مضيفًا أن الشركة قامت برفع السرعات مقابل رسوم زهيدة للغاية، وهو ما دفع أعدادًا كبيرة من العملاء بتفضيل السرعات الجديدة للإنترنت.

وأطلقت الشركة فى وقت سابق مشروعًا لتطوير الإنترنت فى مصر، يهدف إلى زيادة سرعة الإنترنت وسعة الباقات المقدمة للعملاء، ولتحقيق ذلك كشف عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات WE، عن أبرز 4 خطوات لتحقيق هذا الهدف وهى:

1- رفع السعة بالشبكة الدولية الناقلة لخدمات الإنترنت بنسبة 60%.

2- رفع السعة بالشبكة الرئيسية IP Core بنسبة 40%.

3- إضافة 5 آلاف كابينة بوحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 23 ألف كابينة.

4- زيادة وصلات الألياف الضوئية لمنزل العميل FFTH بنسبة 11%، وأنفقت الشركة 43 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية منذ عام 2014 موزعة بين استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه لعامى 2019 و2020، بالإضافة إلى استثمارات تم ضخها بالفعل بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وتستحوذ شركة WE تستحوذ على الحصة الأكبر بسوق الإنترنت الأرضى بنحو 80% من حجم السوق.


المصرية للاتصالات

الراوتر

اخبار الاقتصاد

سرعات الانترنت

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