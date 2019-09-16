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فيديو.. دار الإفتاء: "التزويغ" من دفع تذكرة القطار حرام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:28 م
فيديو.. دار الإفتاء: "التزويغ" من دفع تذكرة القطار حرام دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية ، بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها:" زمان ركبت القطار ومدفعتش ثمن التذكرة ايه الكفارة ؟ مع العلم لو حجزت دلوقتي ومركبتش ممكن أضيع على شخص تانى أنه يركب القطار".
 
 
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"عليك أن تستغفر الله اولا وتتب إليه" ، موضحا :"التزويغ الذى يفعله بعض الناس غلط وحرام، التذكرة أو القيمة محتاج إنك تردها لو استطعت أو تخرج قيمتها إلى الفقراء والمساكين وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى".
 
 
 
 
 

 


دار الافتاء

عدم دفع تذكره القطار

غرامة القطار

الافتاء

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