فيديو.. دار الإفتاء: "التزويغ" من دفع تذكرة القطار حرام

أجرت دار الإفتاء المصرية ، بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها:" زمان ركبت القطار ومدفعتش ثمن التذكرة ايه الكفارة ؟ مع العلم لو حجزت دلوقتي ومركبتش ممكن أضيع على شخص تانى أنه يركب القطار".
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"عليك أن تستغفر الله اولا وتتب إليه" ، موضحا :"التزويغ الذى يفعله بعض الناس غلط وحرام، التذكرة أو القيمة محتاج إنك تردها لو استطعت أو تخرج قيمتها إلى الفقراء والمساكين وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى".
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