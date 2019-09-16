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فريق طبى بالمستشفى التعليمى بطنطا ينجح فى استئصال ورم "الجسم السباتى"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:20 ص
فريق طبى بالمستشفى التعليمى بطنطا ينجح فى استئصال ورم "الجسم السباتى" الفتاة التى أجريت عليها العملية
الغربية - مصطفى و عادل محمد طارق

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن نجاح فريق طبى من جراحى المستشفى التعليمى العالمى بطنطا فى استئصال ورم من الدرجة الثالثة الأصعب على الاطلاق "الجسم السباتي" لشابة فى الثلاثين من عمرها خلال عملية جراحية استغرقت 4 ساعات.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذه العملية تعد إنجاز طبى جديد يُسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات المعقدة وتحتاج إلى فريق طبى متخصص ، حيث أُجريت بنجاح دون أن يصاب فيها أى عصب أو شريان أو وريد.

وأشاد الدكتور أسامة الخضراوى مدير المستشفى التعليمى بمهارة ودقة ومجهود الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة، خاصة أن الورم يحتضن الشريان السباتى بتفرعاته والذى يغذى المخ.

وقال الدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية أن الفريق الطبى من قسم جراحة الأوعية الدموية وضم الدكتور محمد الهنيدى رئيس الفريق،والدكتور عادل الحسينى رئيس القسم،والدكتور عماد سلام،والدكتور السيد عطا طبيب مقيم.

وأكد الدكتور محمد الهنيدى أن قسم التخدير نجح فى تخدير الحالة وافاقتها وخروجها إلى سرير سابق التجهيز بالعناية المركزة الجراحية بالمستشفى التعليمى بعد إجراء العملية، حيث ضم كل من تيسير عبد الرحيم وأمنية المسيرى وسليمان ناصر وفاطمة الغباشى، مشيداً بجهود فريق التمريض المشارك فى العملية.

وأضاف "الهنيدي" أن الحالة مستقرة تماماً بالعناية المركزة، حيث لا يوجد بها أى إصابات للأعصاب أو الشرايين التى قد تؤثر على الصوت أو البلع أو الحركة.

 

 

 


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