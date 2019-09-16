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فتاة تنتحر شنقا داخل مسكنها لمرورها بأزمة نفسية فى الجيزة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:17 م
فتاة تنتحر شنقا داخل مسكنها لمرورها بأزمة نفسية فى الجيزة انتحار-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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انتحرت فتاة بشنق نفسها داخل مسكنها بالجيزة، بسبب إصابتها بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن فتاة في العقد الثاني من عمرها، أنهت حياتها، بشنق نفسها، داخل مسكنها.
 
وأفادت تحريات رجال المباحث، أن الفتاة مصابة بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة، مما دفعها للانتحار شنقا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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