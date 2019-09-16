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فتاة أمريكية تفقد ذاكرتها كل ساعتين بعد ركلة فى رأسها عن طريق الخطأ

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:17 م
فتاة أمريكية تفقد ذاكرتها كل ساعتين بعد ركلة فى رأسها عن طريق الخطأ الفتاة الامريكية
محمد عبد المجيد

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تعانى رايلى هورنر فتاة أمريكية من مشكلة صحية نادرة، تجعل ذاكرتها تعيد ضبط نفسها كل ساعتين تقريبا، ما يجعلها غير قادرة على تذكر الأشياء، وتحدث لها على مدار اليوم، وذلك خلال حادث تعرضت له فى حفل رقص. 
 
ووفقا لموقع "سبوتنك"، الذى نقل عن صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مشيرة إلى أن المشكلة، التى تعانى منها الفتاة، رايلى هورنر، حيرت الأطباء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تعرضت لإصابة فى الرأس من زميل لها عن طريق الخطأ فى يونيو الماضى.
 
وبدأت متاعب هورنر من ولاية إلينوي، فى الظهور بعد أن تعرضت للركل عن طريق الخطأ فى رأسها من قبل مراهق خلال حفل راقص كان يعج بالناس، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.
 
ويقول الأطباء، إنها تعانى من ارتجاج بسيط فى المخ، وطلبوا منها العودة إلى منزلها على عكازات لمساعدتها فى المشى، بحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.
 
وتقول الصحيفة، إن أفراد عائلة هورنر لاحظوا أن ابنتهم لا تتذكر أحداثا قد وقعت فى الماضى، مشيرة إلى أن ما جعل الأمر يصبح أكثر سوءا هو أنها لم تتعد تتذكر ما يجرى معها فى اليوم نفسه.
 
ويحاول الأطباء معرفة ما هو الخطأ، الذى يجعل الفتاة تفقد ذاكرتها بهذه السرعة، وقد باءت كل محاولاتهم لإصلاح هذا الخلل بالفشل، وقالت والدة الفتاة، إن الأطباء أخبروهم فى البداية أن ذاكرتها قد تتحسن مع مرور الوقت، لكن حالتها مازالت لم تتحسن منذ أشهر.
 

فتاه امريكيه

امريكا

فقدان فى الذاكره

حفل رقص

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