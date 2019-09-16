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غدا .. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى تأسيس صحفية الأهرام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:19 ص
غدا .. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى تأسيس صحفية الأهرام مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية يوم غدا الأربعاء احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاما، يشارك فيها الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية،وعدد من القيادات الصحفية يتقدمهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت؛ رئيس تحرير جريدة الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام المتنوعة، ولفيف من كبار كتاب الأهرام، وعدد من الكتاب والمثقفين وقيادات المؤسسات الصحفية الأخرى 

وقد وجهت الدعوة لحضور الاحتفالية إلى قيادات المجتمع السكندرى من المؤسسات الرسمية والأكاديمية والأدباء ومؤسسات المجتمع المدنى فضلا عن أعضاء التدريس وطلاب وطالبات كليات ومعاهد الإعلام فى مدينة الإسكندرية

من المنتظر أن تكون هذه المناسبة بمثابة تدشين بداية الاحتفال بذكرى مرور 150 عاما على صدور صحفية الأهرام، المؤسسة الصحفية الأعرق ليس فقط فى مصر، بل وفى العالم العربى بأسره.

يُذكر أن صحيفة الأهرام صدرت للمرة الأولى فى أربع صفحات، يوم السبت الموافق 5 أغسطس 1876 فى مدينة الإسكندرية، على يد الأخوين اللبنانيين سليم وبشارة تقلا، وكانت فى البداية صحيفة أسبوعية ثم تطورت إلى أن أصبحت واحدة من كبرى المؤسسات الصحفية

وتبرز الاحتفالية دور مؤسسة الأهرام العريقة فى إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية على مر العصور، إلى جانب خصوصية الإبداع الفنى والأدبى لمدينة الإسكندرية وتنوعها الثقافى والفكرى الذى قاد إلى نشأة الصحافة فى مصر.

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مؤسسة الاهرام

رئيس مكتبة الاسكندرية

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