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غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:00 ص
غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة خالد عباس
كتب أحمد حسن

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يبدأ غدا الثلاثاء التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى(www.hdb-reservation.com)، والتقى أعلنت عنها وزارة الإسكان .

من جانبه المهندس قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطع الأراضى المتميزة، موزعة كالتالى، 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضى الأكثر تميزاً، موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.


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