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عن تأمين المبانى من الحرائق.. المُشرع وضع حزمة من الاشتراطات لحماية وتأمين المبانى والمنشآت.. تهدف إلى رفع كفاءة حماية المبنى وشاغليه.. يجب توفيرتهوية طبيعية للسلالم.. ولا بد من تزويد غرف الكهرباء بوسيلة إطفاء

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:30 م
عن تأمين المبانى من الحرائق.. المُشرع وضع حزمة من الاشتراطات لحماية وتأمين المبانى والمنشآت.. تهدف إلى رفع كفاءة حماية المبنى وشاغليه.. يجب توفيرتهوية طبيعية للسلالم.. ولا بد من تزويد غرف الكهرباء بوسيلة إطفاء حريق - أرشيفية
كتب علاء رضوان

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حدد المشرع حزمة من الاشتراطات لتأمين المباني والمنشآت القائمة والخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من أخطار الحريق من المستوى الأول، وذلك طبقا لنص القرار، رقم 17 لسنة 2019، إلا أنه أشترط أن يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان التدريب على هذه الاشتراطات.

فقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بتاريخ 8 أبريل والذي تضمن فى مادته الأولى جواز التصالح على مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة للقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 – حظر التصالح على بعض المخالفات أفردتها المادة الأولى أيضاَ قد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 أن يكون عضو اللجنة البت فى طلب التصالح ممثل عن وزارة الداخلية تقتصر مهمته على تطبيق اشتراطات الحماية المدنية للمباني وشاغليها، وذلك طبقا لما ورد بالمادة "2" بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

1
 

وفى هذا الشأن – رأت وزارة الإسكان عند إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، التأكيد على أن تتوافر فى المباني القائمة إشتراطات الحماية من أخطار الحريق على أن يصدر بها قرار من الوزير فى الوقت الذى تم فيه تكليف المركز القومى لبحوث الإسكان إعداد اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة وشاغليها الخاضعة لقانون 17 لسنة 2019 من أخطار الحريق والتي تهدف إلى رفع كفاءة حماية المبنى وشاغليه من أخطار الحريق .    

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وتحدد هذه الاشتراطات الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها فى المنشآت القائمة والخاضعة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بغرض حمايتها وشاغليها من أخطار الحريق، وتنقسم المبانى القائمة الخاضعة لقانون التصالح الى المستويات طبقا لحجم المخاطر التى تحدد وفقاَ لمساحة المبنى وأرتفاعه وطبيعة وحمل إشغاله وكل مستوى له متطلبات الحد الأدنى من الحماية، ويجب تطبيق كافة متطلبات الكود المصرى لأسس التصميم وإشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق عند تجاوز المبنى الأرتفاع الأقصى المحدد فى المستوى الثالث لجميع الإشغالات فيما عدا المستوى الرابع بالنسبة للإشغال السكنى.

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ويجب توفيرتهوية طبيعية للسلالم  وفى حالة عدم وجود تهوية طبيعية يجب توفير تهوية صناعية، وفى حالة طلب أبواب مؤدية للسلالم يجب أن تكون ذاتية الغلق ومقاومة للحريق ومانعة لنفاذ الدخان، ويجب أن تزود غرف الكهرباء والمحولات بوسيلة إطفاء حريق تعمل بالغازات المخمدة المناسبة .   

 

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تامين المبانى من الحرائق

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قانون التصالح فى المبانى

سلالم تهويه

اشتراطات تامين المبانى

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